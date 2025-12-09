「目を閉じておいでよ」などのヒット曲で知られるロックバンド・BARBEE BOYSのKONTAが、12月8日、公式サイトに「KONTAからご報告」を更新。不慮の事故により、四肢が完全麻痺していることを明かした。この日、公式サイトに掲載された「KONTAからご報告」では、「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえられない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのでは、