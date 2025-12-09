元宝塚歌劇団花組トップスターで俳優の柚香光（３３）が８日、東京・日生劇場で、ミュージカル「十二国記−月の影影の海−」（９〜２９日）の取材会を共演の加藤梨里香（２７）らと行った。小説家・小野不由美氏の同名小説を初めて舞台化。異世界に連れ去られた主人公・中嶋陽子役の柚香は「原作のファンの皆さま、ミュージカルファンの皆さまにも楽しんでいただけるように一丸となって作り上げている。見に来て良かったと