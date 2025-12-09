総務省消防庁によりますと、青森県で震度6強を観測した地震で9日午前3時時点で、北海道や青森県、岩手県、宮城県、福島県の42の市町村で5万7600世帯、11万4092人に避難指示が出ているということです。また、北海道で9人、青森県で14人ケガ人が出ているということです。