9日午前4時1分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町と五戸町、それに青森南部町、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□北