ミュージカル『十二国記-月の影 影の海-』の囲み取材が行われ、俳優の柚香光さん、加藤梨里香さん、演出の山田和也さんが登壇しました。【写真を見る】【柚香光】宝塚退団後初のグランドミュージカルに苦戦「女性として歌うのが本当に難しい」初日を前に「気合は十分、緊張も十分」『十二国記』は、小野不由美による大河ファンタジー小説の世界初の舞台化作品。我々が住む世界と、地球上には存在しない異世界とを舞台に繰り広