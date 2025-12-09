現役大学生シンガー・ソングライターのAKASAKI（19）が7日、台北のLegacyTaipeiでアジアツアーの台湾公演を行った。自身最大のヒット曲でサブスクリプション（定額聴き放題）1億回を突破した「BunnyGirl」など22曲を披露。1000人の観客を魅了した。音楽歴わずか2年、ライブ活動開始から1年未満にして、日本人ソロアーティスト史上最年少でのアジアツアーを敢行しているAKASAKI。台湾訪問は今春のフェス参加時以来2度目で、