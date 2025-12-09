9日午前3時56分ころの地震に関する詳しい情報です。震源地は青森県東方沖、震源の深さは約20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.9と推定されます。各市町村の震度です。震度3が、青森県八戸市、平内町、野辺地町、五戸町、南部町、岩手県盛岡市、岩手町、宮城県登米市となっています。