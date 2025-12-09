元宝塚歌劇団花組トップの柚香光（ゆずか・れい、33）が8日、主演ミュージカル「十二国記−月の影影の海−」（9〜29日、東京・日生劇場など）の公開通し稽古を行った。柚香は「本当にいよいよ始まるんだなという思いと、明日に向けて少しでも少しでも、まだまだもっといきたい、という思いで稽古しています。気合は十分、緊張も十分です」と話した。24年5月に宝塚歌劇団を退団した柚香。苦戦した部分を聞かれると「女性として