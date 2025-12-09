元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の柚香光（33）が8日、東京・日比谷の日生劇場で主演ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」の囲み取材に出席した。シリーズ累計発行部数1300万部を突破した大人気小説シリーズが原作。地球上には存在しない異世界に連れ去られた女子高生役を演じる。「ひたすらに次から次へと襲いかかる試練に立ち向かう。怒濤（どとう）の彼女の旅路を（観客が）一緒に体験し、共感していただいて、