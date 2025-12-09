アメリカのゴールデン・グローブ賞の各賞候補が発表され、国内外で大ヒットしている「鬼滅の刃」の映画最新作がアニメ映画賞にノミネートされました。アカデミー賞の前哨戦として知られるゴールデン・グローブ賞の候補が8日に発表され、人気アニメ「鬼滅の刃」の映画最新作、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」がアニメ映画賞にノミネートされました。最新作は先月までに世界の累計観客動員が8917万人を超え、総興行