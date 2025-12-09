¡ÚÂæËÌ¡áÌî¸«»³Âó¼ù¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎAKASAKI¡Ê19¡Ë¤¬7Æü¤ËÂæÏÑ¡¦LegacyTaipei¤Ç½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖKONNICHIWA¡×ÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼ã¤­Å·ºÍ¤¬ÂæÏÑ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£19ºÐ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï·¯¤È¡×¡ÖBunnyGirl¡×¡Ö²Æ¼Â¡×¤Ê¤ÉÁ´22¶Ê¤ò²Î¾§¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã²¹¤«¤¤¡£Âç¹¥¤­¡×¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÂç´¿À¼¤Ë