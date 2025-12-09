元宝塚花組のトップスターで女優の柚香光（ゆずか・れい）が８日、東京・日生劇場で新作ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」（９〜２９日、同所）の公開ゲネプロを行った。今作は、小野不由美氏によるファンタジー小説シリーズが原作。柚香は加藤梨里香と二人一役のキャラクター・中嶋陽子を演じる。ストーリーについて柚香は「次から次へと襲いかかる試練に立ち向かっていく怒涛の旅路を一緒に体験して、彼女の成長に