Travis Japanの最新アルバム『's travelers』（ストラベラーズ）が、12月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初週14.8万枚を売り上げ、初登場1位に。3作連続・通算3作目の1位を獲得した。【動画】Travis Japanのニューアルバム『’s travelers』ティザー映像本作は、メンバーの松倉海斗がプロデュース。“聴くタイムマシーン”のように1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやスウィングジャズ、ヒップホ