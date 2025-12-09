timeleszの菊池風磨が主演し、原作・脚本・監督を加藤浩次が務める中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（1月7日スタート、毎週水曜深0：24）においてサカナクションが主題歌を担当することが決定した。【写真】『こちら予備自衛英雄補?!』タッグを組む菊池風磨、加藤浩次今作は“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底７人がコンプ