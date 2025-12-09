北海道と青森県を結ぶフェリーに関する情報です。青函フェリーによりますと、津波の影響で未明に出航予定だった2便が欠航となったということです。また、津軽海峡フェリーも未明に出航予定だった2便が欠航となったということです。いずれのフェリーも、今後の航行については未定だということです。