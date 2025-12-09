津波警報から津波注意報への切り替えを受けて、岩手県内の沿岸市町村の避難指示範囲が変更されています。午前3時30分現在の情報です。洋野町は、午前3時23分に避難指示を解除しました。大槌町は避難指示の範囲を堤防より海側の海岸付近、7世帯20人に変更しました。また、釜石市、山田町、岩泉町は、堤防より海側の地区に。普代村も水門より海側の地区に変更しています。