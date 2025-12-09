総務省消防庁によりますと、午前3時の時点で、北海道と青森県で地震によって負傷した人が23人確認されているということです。【写真を見る】【速報】北海道と青森県で負傷者23人 計11万4092人に避難指示（午前3時時点）北海道・青森で23人けが北海道では9人が負傷していて、このうち1人は重傷、青森県では14人が負傷し、うち1人が青森市の住宅火災での負傷だということです。計11万4092人に避難指示（午前3時時点）避難指示は