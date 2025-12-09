アメリカのメディア大手「パラマウント・スカイダンス」が、「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」に対し敵対的な買収を提案しました。ワーナーを巡っては、動画配信大手「ネットフリックス」が720億ドルの買収契約を発表したばかりです。メディア大手「パラマウント・スカイダンス」は8日、「ハリー・ポッター」などのコンテンツを持つ「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」に対し、株式を1株30ドルで現金で買い取る敵対