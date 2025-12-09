気象庁前から中継です。初めて「北海道・三陸沖後発震注意情報」が発表されたことに伴い、気象庁と内閣府はつい先ほどまで会見を行い、その情報について説明を行っていました。その中で内閣府の担当者が強調していたのは、今はまず、津波警報。発表されている津波からの避難というのが最優先。津波警報に伴う避難というのが最優先だということです。その上で、今後津波警報が解除された後についても1週間の間、油断せず後発地震注