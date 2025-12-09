神奈川県三浦市の三浦海岸で、特産の大根の天日干しが始まった。「ヤマジュウ農園」の干し場では、約７０００本が冬の日差しを浴びている。海岸は風通しが良く、天日干しに適しているという。約１週間干した大根は、たるで１０日間ほど漬けてたくあんになり、東京都内の青果市場などに出荷される。同農園の吉田光伸さん（４５）は「寒風に吹かれ、うまみが凝縮した歯ごたえある大根を味わってほしい」と話している。