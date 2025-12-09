小泉防衛相は９日午前３時頃、青森県東方沖を震源とする地震を受け、防衛省で記者団に、自衛隊の航空機のべ１８機で情報収集を行い、青森県庁など１７の自治体へ連絡員を派遣していると明らかにした。海上自衛隊八戸航空基地で約４８０人の地元住民を受け入れているといい、「引き続き、必要な即応態勢をとり、地震への対応に万全を期していく」と語った。