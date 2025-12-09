メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月9日午前2時45分、津波注意報が発表されています。 津波注意報が解除されるまで海にはいったり海岸に近づいたりしないでください。 全国に発表されている情報は以下の通りです。 【津波注意報】 北海道太平洋沿岸東部 北海道太平洋沿岸中部 北海道太平洋沿岸西部 青森県日本海沿岸 青森県太平洋沿岸 岩手県 宮城県 福島県 提供：ウェザーニューズ