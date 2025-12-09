テイラー英中銀委員の発言が伝わっており、「英中銀はまだ少しブレーキを踏んでいる状態で、賃金インフレ、サービスインフレは低下傾向にある」と述べた。また、「中立金利が低水準の環境下では、実質金利は低水準を維持可能」との認識も示した。