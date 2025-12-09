ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が来年３月に行われるＷＢＣ日本代表の予備登録メンバーに選ばれたと８日（日本時間９日）、全米野球記者協会に所属するＦ・ロメロ記者が自身のＸ（旧ツイッター）で伝えた。同記者は「関係者によると、２４歳の投手（朗希）は最終登録メンバー入りにも問題ないとみられている」とした。ドジャースでは大谷翔平投手（３１）が前回大会に続いて参加を表明したが、山本由伸投手（２７）と佐