総務省消防庁によりますと、午前2時半の時点で、北海道や青森県で地震によって負傷した人が6人確認されているということです。また、青森市でおきた住宅火災で負傷した人が1人確認されています。避難指示は9日午前2時半の時点で、北海道・東北地方で合わせて11万4092人に出ています。内訳は、▼北海道で4万879人、▼青森県で1万9580人、▼岩手県で5万2826人、▼宮城県で371人、▼福島県で436人となっています。