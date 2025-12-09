青森県で最大震度6強を観測した地震について、政府のこれまでの動きをまとめました。8日23時50分、急きょ、総理官邸に入った高市総理大臣。高市総理「本日（8日）23時16分、青森県沖で震度6強の地震が発生しました。政府においては同23時16分に官邸対策室を設置しました。私からは直ちに国民に対して、津波や避難等に関する情報提供を適時的確に行うとともに、住民避難等の被害防止の措置を徹底すること、早急に被害状況を把握する