高市首相は、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表を受け「今後1週間程度、気象庁や自治体からの情報に留意するとともに、家具の固定など地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる態勢を整えてほしい」と述べた。