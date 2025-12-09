【ルカ（フィンランド）＝小沢理貴】フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は８日、フィンランド・ルカでモーグルの第２戦が行われ、７日の開幕戦を制した男子の堀島行真（トヨタ自動車）は８０・５８点で２位だった。第２エアの着地でバランスを崩した。優勝はマット・グレアム（豪）。島川拓也（日本仮設）は６位。女子は冨高日向子（多摩大ク）が日本勢最高の５位に入った。