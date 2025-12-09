エンゼルスのペリー・ミナシアンＧＭが８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕したウィンターミーティングでメディア対応。左股関節手術からのリハビリが長期化し、復帰の見通しが立たずに引退の可能性があるＡ・レンドン内野手については踏み込まなかったが、「三塁手の補強を重要ポイント」とし、巨人・岡本和真、ヤクルト・村上宗隆がポスティング制度によるメジャー移籍を目指している日本市場にも興味を示した。