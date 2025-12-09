気象庁は、9日午前2時45分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞・釧路到達予想：第１波の到達を確認満潮時刻：9日午前7時25分・根室市花咲到達予想：津波到達中と推測満潮時刻：9日午前7時14分・根室港到達予想：津波到達中