ＭＬＢのウィンターミーティング（ＷＭ）が８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕。全球団の監督、編成幹部や代理人らが集結し、移籍交渉などを行う同イベントでは例年大物ＦＡ選手の契約がまとまるケースが多く、今年も注目が集まる。日本人選手では、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、西武・今井達也投手（２７）、高橋光成投手（２８）がポスティング申請を行い、メジャー移籍