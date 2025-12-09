木原官房長官は９日未明、青森県東方沖を震源とする地震を受けて記者会見し、現地の被害や対応状況を把握するため、同県に内閣府の調査チームを派遣することを明らかにした。人的被害については確認中としたが、八戸市などで火災、停電が発生しているほか、岩手県の約８００戸で停電が起きているという。高速道路は、５路線２２区間で通行止めが発生していると述べた。