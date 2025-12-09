気象庁は、9日午前2時45分に津波警報を津波注意報に切り替えました。津波注意報が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸などです。◆警報種別が更新された地域北海道太平洋沿岸中部：津波警報が津波注意報に切り替わりました。青森県太平洋沿岸：津波警報が津波注意報に切り替わりました。岩手県：津波警報が津波注意報に切り替わりました