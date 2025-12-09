8日、青森県で震度6強を観測した地震で、気象庁は青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部に津波警報を発表していましたが、さきほど、午前2時45分に津波注意報に切り替えました。津波注意報が出ている地域では引き続き、海岸から離れるよう注意を呼びかけています。