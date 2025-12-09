午前2時45分、気象庁は津波関連の変更を発表しました。津波注意報が出ているのは北海道太平洋東部、北海道太平洋西部、宮城県、福島県、青森日本海沿岸。津波警報から津波注意報に変わったのは北海道太平洋中部、青森太平洋沿岸、岩手県。★北海道太平洋東部は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。★北海道太平洋中部は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。★北海道太平洋西部は津波注意報。第1