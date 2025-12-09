警察庁は、8日午後11時16分、警備局長をトップとする災害警備本部を立ち上げ、被害などの情報収集をしています。警察庁によりますと、東北管区およそ70人、警視庁およそ100人、関東管区およそ380人、中部管区およそ280人の広域緊急援助隊が、被害の状況によって出動できるよう待機が指示されています。110番の通報件数については、9日午前1時時点で、北海道で42件、青森県で17件となっていて、要救助者の情報はないということです