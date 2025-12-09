JR東日本によりますと東京から新青森駅間を走っている東北新幹線は9日始発から運転の見込みは立っていないということです。区間の調整はこれからだということです。この地震により、福島県より北の地域では停電により下り線の運転を見合わせていて八戸駅〜七戸十和田駅の間では乗客を乗せたまま停止した車両もあります。