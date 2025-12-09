政府の対応です。木原官房長官は午前2時前に地震発生後、2回目の記者会見を行い、最新の被害状況などについて発表しました。9日午前1時15分時点で、人的被害については引き続き確認中だとしています。また原子力施設について、青森県六ヶ所村の原子力施設の状況は現在確認中であるものの、それ以外の原子力施設では、これまでのところ異常があったとの報告は受けていないとしています。またライフラインについて、断水、通信障害等