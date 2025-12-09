NY株式8日（NY時間12:31）（日本時間02:31） ダウ平均47730.38（-224.61-0.47%） ナスダック23505.06（-73.07-0.31%） CME日経平均先物50455（大証終比：-135-0.27%） 欧州株式8日終値 英FT100 9645.09（-21.92-0.23%） 独DAX 24046.01（+17.87+0.07%） 仏CAC40 8108.43（-6.31-0.08%） 米国債利回り 2年債 3.592（+0.031） 10年債 4.174（+0.039） 30年債 4.820（+0.