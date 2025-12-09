8日、午後11時16分、東北地方で最大震度6強、マグニチュード7.5の地震が発生した。この地震で、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ている。内閣府と気象庁は、今回の地震で北海道・三陸沖後発地震注意情報を初めて発表。会見を行った。【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間内閣府は「これまでの世界中で発生した地震の統計に基づけば、今後1週間に約1％の確率でマグニチュード8以上の大規模地震が日