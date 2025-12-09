気象庁は青森県で最大震度6強を観測した地震について、当初、地震の規模を示すマグニチュードを7.6、震源の深さは50キロと発表していましたが、精査した結果、マグニチュードを7.5、震源の深さを54キロにそれぞれ修正しました。気象庁は揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意し、特に、今後2〜3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあるため、強い揺れと津波への備えを進めてほ