【セリエA第14節】(Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani)ピサ 0-1(前半0-1)パルマ<得点者>[パ]アドリアン・ベネディチャク(40分)<退場>[ピ]ムバラ・エンゾラ(90分+3)<警告>[ピ]ミシェル・アエビシェール(68分)、イドリッサ・トゥーレ(82分)[パ]アドリアン・ベネディチャク(41分)、エマヌエーレ・バレーリ(49分)