けが人の情報です。消防などによりますと、日高町で避難してきた73歳の女性が避難所の駐車場で車から降りる際、凍結路面で転倒して、左うでを骨折し、病院に搬送されたということです。函館市大手町のホテルでは宿泊客の40代女性が転倒し、足の小指を骨折した疑いで病院に搬送されました。また住吉町では70代の女性が階段で転倒し足の痛みを訴え病院に搬送されました。また、苫小牧市で60代の女性が家の中で転倒し、病院に搬送され