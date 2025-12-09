「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、映像で見ていきます。日本列島の太平洋沖の海底には、関東の房総沖から東北の三陸沖を経て、さらに北へ、択捉島の東方沖へとつながるプレートの沈み込み帯＝「日本海溝」と「千島海溝」があります。過去にはその周辺で、津波を伴う巨大地震が繰り返し起きてきました。そしてそのひとつが、2011年、東日本大震災を引き起こした「東北地方太平洋沖地震」です。このときも起きていたよう