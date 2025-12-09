青森県で震度6強を観測した地震で、国土交通省は9日午前1時半から特定災害対策本部会議を開き被害状況と今後の対応を確認しました。道央自動車道や八戸道などで通行止め、新幹線1路線と在来線14路線が運転を見合わせているとし、既に海上保安庁の巡視船や航空機による調査を開始していて、早朝からは地方整備局の防災ヘリコプターでの調査を予定しているということです。金子国交相は、テックフォースや海上保安庁に対し、人命救助