8日午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生、青森県八戸市で震度6強を観測しました。9日午前2時現在、津波警報が北海道太平洋沿岸中部・青森県太平洋沿岸・岩手県に発表中です。対象地域では高台に避難を続けて下さい。また、過去の事例から日本海溝・千島海溝沿いでは、先発地震の後に巨大地震が発生することがあるため、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。必ず後発の大規模地震が発生するとは限