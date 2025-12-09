震度5弱を観測した青森県七戸町では、地震の影響で町内の榎林地区、二ツ森地区、貝塚地区、甲田地区で、きのう（8日）午後11時50分ごろから現在に至るまで断水が発生しているということです。この地区に住む459世帯1072人に断水の被害が出ていて、復旧の見通しは立っていないということです。