青森県八戸市に水道を供給している八戸圏域水道企業団によりますと、八戸市を中心に「住宅の水道管が破損し漏水している」や「道路の亀裂から水があふれ出ている」などの通報が複数寄せられているということです。住宅に水を供給する大きな配水管が損傷していて、断水している住宅も複数あるもようです。八戸圏域水道企業団は配水管の修復を急ぎ、被害の状況を詳しく調べています。