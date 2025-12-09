午前2時0分、気象庁は今後の大規模地震に注意を呼びかける北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しました。昨日（8日）23時15分頃に青森県東方沖を震源とするモーメントマグニチュード（Mw）7.4の地震が発生しました。この地震の発生により、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域では、新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると考えられます。今後の政府や自