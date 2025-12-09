警察庁によりますと9日午前1時現在、北海道42件、青森県17件、合わせて59件の110番通報が入っているということです。電線が垂れ下がっている、壁が損壊した、火災が起きているなどの内容で、死者、行方不明者や要救助事案については把握がないとしています。